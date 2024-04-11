Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik toplantı: Masada 40 dosya var

YSK Başkanı Ahmet Yener, bu toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Her seçimin kendine ait bir süreci var.” diyen Ahmet Yener, “Bu seçimde çok daha fazla itiraz olmuş olabilir ancak hiç itiraz olmayan yerler de vardı.” diye konuştu.



YSK’daki toplantının yarın da sürmesi bekleniyor.