Yüksek ses müzik ehliyetine mal oldu

Bartın'da yüksek sesle seyreden E.K. idaresindeki otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine bölgede bulunan bekçiler tarafından aracı durduruldu.

Olay yerine çağrılan trafik polisleri, sürücüye yüksek ses ve standart dışı air süspansiyon gibi nedenlerden para cezası kesti.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kesilen cezaların ardından şahsın 100 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesine iki aylığına el konuldu.