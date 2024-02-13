Yüksek ses uyarısı yapan market sahibine bıçaklı saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde market işleten eski polis memuru Emrah Özbudak (30), iddiaya göre iş yerinin bulunduğu cadde üzerinde yüksek sesle konuşan 3 genci, gürültü yapmamaları konusunda uyardı.
Kendilerini uyaran Özbudak'a öfkelenen T.Y. (14), ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16), markete gelerek Özbudak'a sopa ve bıçakla saldırdı.
Kavga sırasında iddiaya göre T.Y., elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez yaraladı. Özbudak, kanlar içinde yere yığıldı.
Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özbudak, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özbudak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli 3 genci sokak üzerinde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- Türkiye
- Bursa