Yüksek sesle müzik açan sürücülere balkondan su sıktı

Bursa'da bir kişi, yüksek sesle müzik açan sürücülere evinin balkonundan hortumla su sıktı.

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Gülvardar Sokak'ta modifiye araç tutkunları her hafta sonu olduğu gibi, dün gece de yüksek sesle müzik dinleyip tur attı.

Bu durumdan rahatsız olan bir kişi, oturduğu sitedeki dairesinin balkonundan araçların üzerine hortumla su sıkarak tepki gösterdi.