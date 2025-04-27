Yüksek sesle müzik açan sürücülere balkondan su sıktı
Bursa'da bir sitede oturan kişi, gece yarısı yüksek sesle müzik dinleyerek geçen sürücülerin araçlarına balkondan hortumla su sıktı. Sürücüler ise tepkiye rağmen araçlarıyla sokakta gezmeye devam etti.
Bursa'da bir kişi, yüksek sesle müzik açan sürücülere evinin balkonundan hortumla su sıktı.
Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Gülvardar Sokak'ta modifiye araç tutkunları her hafta sonu olduğu gibi, dün gece de yüksek sesle müzik dinleyip tur attı.
Bu durumdan rahatsız olan bir kişi, oturduğu sitedeki dairesinin balkonundan araçların üzerine hortumla su sıkarak tepki gösterdi.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sürücüler tepkiye rağmen araçlarıyla sokakta gezmeye devam etti.
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