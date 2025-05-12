Yüksek sesle müzik yayını yapanlara denetim

Avcılar’da Denizköşkler ile Gümüşpala Mahallesi’ndeki bazı bina sakinleri, yan yoldaki İSKİ arıtma tesisi yanındaki park alanında yüksek sesle müzik yayını yapanlar olduğuna dair ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri araçlarına özel ışık ve hoparlör sistemi takan sürücülerle karşılaştı.



Polis ekipleri araçların çekici yardımıyla kaldırılmasını sağlarken, araç sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

