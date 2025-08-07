Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar, düşük nem... Türkiye için yüksek yangın riski uyarısı

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) orman yangınlarına ilişkin yeni uyarı geldi.



Müdürlükten yapılan açıklamada hava durumunun yangın için yüksek risk içerdiği belirlendi.



Aşırı sıcakların, şiddetli rüzgarın ve düşük nemin etkili olacağının bildirildiği uyarıda vatandaşlara, "Anız ve ateş yakma, çöp ve izmarit atma." uyarısı yapıldı.



BAKAN DA UYARMIŞTI



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün önümüzdeki bir haftanın çok riskli olduğunu dile getirmişti.



15 Ekim'e kadar ekiplerin yangınlara karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, "Arkadaşlarımız kıyafetlerini çıkarmadan araçların konuşlu olduğu yerlerde duruyorlar olaya daha hızlı müdahale etmek için. Bu sadece bizim problemimiz değil, tüm dünya bu yangınlarla boğuşuyor." ifadelerini kullanmıştı.