Yüksekliği hesaplayamayınca köprünün altına sıkıştı

İzmir bir TIR, altından geçmeye çalıştığı köprüye takıldı.

Olay, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesinde bulunan otobüs aktarma merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin A. (39) idaresindeki 35 HEA 58 plakalı TIR, Şehitler Caddesi üzerinden sadece belediye otobüslerinin giriş yapabildiği yola hızla girdi.

Hızla girdiği yolda virajı alamayan TIR, 3.30 metre yükseklik sınırı levhası bulunan köprünün altına sıkıştı. Bunun üzerine olay yerine yol yardım ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yoğun uğraşlar sonucu TIR'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan TIR'ın olay yerinden ayrılırken, yol tekrardan otobüs trafiğine açıldı.



"KÖPRÜ YIKILIYOR SANDIM"



Olaya tanıklık eden bir vatandaş ise yaşanılanlar o şöyle anlattı:

"Tır hızla geliyordu, köprünün yüksekliğini hesap edemedi. Geniş alması gerekirken büyük bir sesle köprünün altına girdi. Gelen sesten çok korktum. Köprü yıkılıyor sandım."