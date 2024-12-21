Yüksekova-Dağlıca Karayolu trafiğe kapatıldı

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere yolu kısıklı rampası ile Yüksekova-Dağlıca yolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova-Dağlıca yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

