Yüksekova- Hakkari kara yolunda heyelan

Yüksekova'yı Van ve Hakkari'ye bağlayan kara yolunun Yeni Köprü mevkisinde sabah saatlerinde tekrar heyelan meydana geldi.

Yola inen kaya parçaları ve toprak nedeniyle bölgedeki Karayolları ekipleri trafiğe kapattıkları yolun, açılması için çalışma başlattı.

Dağdan kopan kayaların düşme anı ise bölge halkı tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.



DAHA ÖNCE DE HEYELAN OLDU



Aynı noktada 29 Aralık'ta da büyük bir heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kaya parçaları, seyir halindeki kamyonetin üzerine düştü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yol, ekiplerin 2 gün süren çalışması sonunda kontrollü şekilde trafiğe açıldı.