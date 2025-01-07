Yüksekova'da aç kalan kurt şehir merkezine girdi

Dağların karla kaplanmasıyla yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Yüksekova ilçesinde de bir kurdun ilçe merkezine indiği görüldü. Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, aç kalan bir kurdun dışarda gezdiğini ve o anları kayıt altına aldıklarını belirttiler.



Kurdu gören vatandaşlar, "Her sene olduğu gibi kış ayıyla beraber ilçe merkezine yabani hayvanlar inmeye başladı. Bugün akşam saatlerinde bizim mahallede aç bir kurt gezdiğini fark ettik ve o anları da kayıt altına aldık. Herkes akşam saatlerinde dikkat etsin çünkü bunlar aç, ne yapacakları belli değil. Herkes kapısının önüne bir yemek kabı bıraksa tamamdır. Çünkü onlar kardan dolayı dağlarda bir şey bulamıyorlar, ondan merkeze iniyorlar." ifadelerini kullandılar.