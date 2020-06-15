Yüksekova'da ayı saldırısı: 1 yaralı

DHA 15.06.2020 - 06:38
Olay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'e bağlı Küçükdere Mezrası'nda meydana geldi.
Sabah saatlerinde mezraya pancar toplamaya giden 55 yaşındaki İsmet Yıldırım, arkasından gelen ayının saldırısına uğradı.
Yıldırım'ın çığlıklarını duyarak bölgeye gelen çobanlar durumu köylülere bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve 112 acil sağlık haberlerine haber verildi.
Kısa sürede mezraya gelen ekipler, ayı ile uzun süre boğuşan ve ayaklarından yaralanan Yıldırım'ı omuzda taşıyarak ambulansın bulunduğu yere götürdü.
5 saat süren kurtarma operasyonu sonucu Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
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