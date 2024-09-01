Yüksekova’da çiftçilerin kış hazırlığı başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sıcak havalara rağmen çiftçiler binbir zahmetle biçtikleri otu toplayarak kış hazırlığına hız verdiler.

Yüksekova’da çiftçilerin kış hazırlığı başladı

Yüksekova’da çiftçilerin yaz aylarında biçtikleri otlar patoz makinesinden geçirilerek saman haline getirilmeye başlandı. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyünde yaz aylarında binbir zorlukla biçilen otları köye getirerek saman yapan köy sakinleri, yardımlaşmayla kışa hazırlıklarını sürdürüyor.

Çiftçilerin zorlu kış sürecini yerinde inceleyen Yüksekova İlçe ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, emektar çiftçilere kolaylık dileyerek bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Köy Muhtarı Fethi Erci, kış mevsiminin yaklaştığını belirterek, “Biz çiftçiler kış hazırlığı için kolları sıvadık. Her sene olduğu gibi ilkbaharda büyük emek verdiğimiz otu patozdan geçiriyoruz. Köy halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde patoz işine başladık” dedi.

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