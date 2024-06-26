Yüksekova'da gece vakti ilginç görüntü: Bulutlarda insan yüzü görüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesinde gece saatlerinde çekilen görüntüde bulutlardan oluşan ve insan yüzüne benzeyen silüet kameralara yansıdı.

Yüksekova'da gece vakti ilginç görüntü: Bulutlarda insan yüzü görüldü

Yüksekova genelinde gece vakti etkili olan yoğun yağışların ardından bulutlarda insan silüeti görüldü.

Gece saatlerinde Büyükçiftlik beldesinde balkona çıkan İsmail Onat isimli vatandaş bulutların arasında insan yüzüne benzeyen görüntü olduğunu gördü.

Onat o anları ise cep telefonuyla kaydetti. İnsan yüzüne benzeyen manzarayı yağışlardan sonra gördüğünü belirten İsmail Onat, “Malum yağışlar bugün aralıklı sürdü. Ben de balkona çıkıp izlemek istediğim sırada bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim.” dedi.

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