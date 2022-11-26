Yüksekova’da gösteri ve yürüyüşler 36 saat boyunca yasaklandı

Hakkari Valiliği, Yüksekova'da gösteri ve yürüyüşlerin 36 saat boyunca yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ta PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı sol terör örgütleri ve müzahir şahıslarca Yüksekova ilçesinde 28 Kasım'da sınıra doğru yasa dışı yürüyüş yapılacağı belirtildi.

Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden 27 Kasım 2022 saat 08.00'den 28 Kasım 2022 saat 20.00'a kadar 36 saat süre ile yasaklandığı açıklandı.