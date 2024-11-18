Yüksekova'da göz gözü görmüyor: 10 metreye kadar düştü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu. İlçede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Yüksekova'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler trafikte farlarını yakarak ilerleyebildi. İlçedeki Cilo Dağları beyaza bürünürken, hemen eteklerindeki ilçe merkezi de sis altında kayboldu.
Sabah işe giden vatandaşlar, hava sıcaklığının düştüğünü ve yakında merkezde kar yağışı beklediklerini belirtti.
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