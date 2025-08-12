Yüksekova'da hayvanları zehirlediler: 10 köpek, 5 kedi, 3 tilki...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 köpek, 5 kedi ve 3 tilki ölüsü bulundu. Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Yüksekova'da hayvan katliamı yaşandı.

Bulgurlu Mahallesi’nde farklı noktalardaki boş alanlarda mahalleli tarafından 10 , 5 kedi ve 3 tilki ölüsü bulundu.

Mahallelinin belediye yetkililerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, ölü hayvanları bölgeden alarak olaya ilişkin inceleme başlattı.

ZEHİRLENDİLER

Mahalleli olaya tepki gösterirken, ilçe merkezinde veteriner hekim olarak görev yapan Ercan Tekin, hayvanların zehirlenerek öldüklerini söyledi.

Yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu kaydeden Tekin, "Zehirleme sebebini bilmiyorum. İlaç mı verildi, yiyeceklerine bir şey mi katıldı? Bilemiyoruz." dedi.

