Yüksekova'da inşaat halindeki bina yıkıldı

Yüksekova ilçesinin en işlek noktası olan Cengiz Topel Caddesi ile Şemdinli yolunu birbirine bağlayan 4 yol kavşağında yer alan ve yıllardır çirkin bir görüntü oluşturan inşaat halindeki bina, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım ekipleri tarafından yıkıldı. Yapılan yıkım ile birlikte alan bin 700 metrekare üzerine kurulacak yepyeni, son donanımlı ve modern bir yapıya ev sahipliği yapacak. Yeni proje, modern ofis ve iş yeri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanırken, yapı eski ismine sadık kalınarak "Ahmet Çavuş Binası" olarak anılmaya devam edecek. Yıkımın tamamlanmasıyla birlikte Yüksekova, modern ve depreme dayanıklı yepyeni bir yapıya kavuşacak.