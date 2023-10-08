Yüksekova’da kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyünde, sabah saatlerinde evinden çıkan Ömer Dara'nın (80), bir daha dönmemesi nedeniyle endişeye kapılan aile, köy muhtarına ve yakınlarına haber verdi.

Köyün etrafını karış karış gezen köy sakinleri daha sonra olayı jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye gelen ekipler vatandaşlarla beraber Dara'yı bulmak için seferber oldu.

Gecenin geç saatlerine kadar köye yakın ova, dere, kuyu, dağ dibi alanlar gezilerek arama ve taramadan geçirilirken, köyden gelen haber üzerine Dara'nın bulunduğu söylendi. Haberin gelmesi üzerine köye geri dönen ekipler ve vatandaşlar, evinin arka bahçesinde Dara'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Acı haberi duyan akraba ve komşular köye akın ederken, Dara'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Dara'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morga kaldırılırken, ölüm sebebi yapılan otopsi işleminin ardından belli olacak. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.