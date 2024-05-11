Yüksekova'da metrelerce yükseklikteki kar tünelleri

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 5 metrelik kar tünelleriyle mücadele çalışmaları sürüyor.

Yüksekova'da metrelerce yükseklikteki kar tünelleri

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri Doski Vadisi, Büyükçiftlik beldesi ve Esendere Belediyesi'nin üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ekskavatör kullanıyor.

Karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirttiler.

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