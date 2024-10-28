Yüksekova'da sazlık yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Yüksekova'da sazlık yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda saat 14.00 sıralarında çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine sazlığa Yüksekova Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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