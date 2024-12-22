Yüksekova'da sis etkili oluyor

2 gün önce başlayan kar yağışı ve ardında başlayan karakış (zemheri) soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. 21 Aralık itibaren başlayan en uzun gece ile sabah saatlerinde bölgede yoğun hakim olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bununla beraber ağaçlar kırağı, araç camları ise buz tuttu. Sürücüler ise yoğun sisten dolayı ilerlemekte zorlandı.



Öte yandan, ilçenin yüksek kesinlerinde ise Hakkari İl Özel İdaresinin ekipleri tarafından çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

