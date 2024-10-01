Yüksekova'da yangın: 10 bin bağ ot kül oldu

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Köprücük köyünde meydana geldi. İsa Cankurtaran, Orhan Cankurtaran ve Selim Karataş'a ait arazide istiflenen otlar, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangında İsa Cankurtaran, Orhan Cankurtaran ve Selim Karataş'a ait toplam 10 bin bağ ot kül oldu.