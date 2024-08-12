Yüksekten düşen çocuk işçi yaralandı

Adıyaman’da inşaatta çalışan çocuk işçi, yüksekten düşerek yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, İndere bölgesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan 16 yaşındaki Ömer Ç, çalıştığı inşaatın ikinci katında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.



Burada çalışan işçiler tarafından fark edilen durum sağlık ekiplerine bildirildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Ç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.