Yüksekten düşen çocuk işçi yaralandı

Adıyaman’da bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki çocuk işçi, inşaatın ikinci katından zemine düştü. Yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yüksekten düşen çocuk işçi yaralandı

’da inşaatta çalışan çocuk , yüksekten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İndere bölgesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan 16 yaşındaki Ömer Ç, çalıştığı inşaatın ikinci katında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Burada çalışan işçiler tarafından fark edilen durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Ç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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