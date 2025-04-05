Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Gemi imalat fabrikasında 10 metrelik yükseklikten düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gemi imalat fabrikasında çalışan 30 yaşındaki Hasan Beyaz, 17 Mart tarihinde 10 metrelik yüksekten düşerek ağır yaralandı.
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Beyaz, 3 Nisan tarihinde 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Ailesi tarafından teslim alınan Beyaz'ın cenazesi toprağa verildi.
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