Yüksekten düşen işçiden acı haber
Kütahya'da bir fabrikanın kurulum çalışmaları sırasında feci bir olay yaşandı. Yüksekten düşen işçi Mehmet Doğru, yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, fabrika kurulum çalışmaları esnasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçe yakınlarındaki Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın çatı sisteminin kurulduğu sırada personel yükseltici platformda çalışan Mehmet Doru (28), dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Durumun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Doru'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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