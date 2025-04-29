Yüksekten düştü, beline demir çubuk saplandı
Hatay'da dengesini kaybederek yüksekten düşen küçük kız çocuğunun, beline demir çubuk saplandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, metrelerce yüksekten düşerken, beline demir çubuk saplandı.
Kız çocuğu acı içinde kıvranırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ DEMİRİ ÇIKARDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğun beline saplanan demir parçasını dikkatli bir çalışmayla çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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