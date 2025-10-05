Yüksekten düştüler: Mağaradaki iki çocuk kurtarıldı

Alanya'nın Bademağacı Mahallesi Karadelik Mağarası bölgesinde mağaranın içerisine yüksekten düşen E.F. (15) ve R.P (14) isimli iki çocuk, bulundukları yerden çıkamayınca yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu çocuklar kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İki çocuğun da hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

