Yüksel Arslan kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Yüksel Arslan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Yüksel Arslan, 1963 yılında Ankara'nın Beypazarı İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Beypazarı’nda, lise öğrenimini Keçiören Çevre Sağlığı Koleji’nde, yükseköğrenimini ise Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nde Tıbbi Teknolog olarak tamamladı.



1981 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Çevre Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik, Okul Müdür Muavinliği, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliği gibi farklı görevlerde bulundu.



2019 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.



Yüksel Arslan, AHİD, Ankaralılar Vakfı, Beypazarlılar Vakfı ve Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev almaktadır. Aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü Başkanıdır.



28. dönem İYİ Parti Ankara Milletvekili Adayı olmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden ayrıldı.



Yüksel Arslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.