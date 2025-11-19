Yumaklı: Zirai ilaçlar reçete ile alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimleri dile getiren Yumaklı, "Numuneler aldık, analizler aldık." dedi.

Yumaklı, 26 bin 591 işletmeye 2 milyar lirayı aşkın para cezası uygulandığını açıkladı.

“ZİRAİ İLAÇLAR REÇETE İLE ALINACAK”

Yumaklı'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Mevcut uygulamalara yenisini ekliyoruz. B reçete uygulamasıyla zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesi ile alınabilecek. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız.

BÖCEK AİLESİNDEKİ ÖLÜMLER

Bu talihsiz olayın bütün yönleriyle açıklığa kavuşacağından şüphemiz yok. En ince detayına kadar araştırıyoruz. Risk analizi bazındaki denetimlerimiz devam ediyor. Toplu tüketim yerlerinde denetimlerimizi artırdık. Sokak lezzetlerinin satışı mercek altında. Ani denetimlerle de kuvvetlendirmiş olacağız.