Yumrukla cinayete 25 yıl hapis
İstanbul Sultangazi'de tartıştığı 17 yaşındaki çocuğun kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan 19 yaşındaki kick boks sporcusuna 25 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Yusuf Mutlu’yu tartışma sırasında kafasına seri şekilde yumruklar atarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kick boks sporcusunun cezası belli oldu.
Mahkeme heyeti, sanık Zafer Yasin Avcılar’a "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Suçun olası kast ile işlendiğini belirten heyet cezada takdiri indirim uyguladı.
19 yaşındaki kick boksçuya 25 yıl hapis cezası verildi.
22 Kasım 2023'te, 19 yaşındaki profesyonel kick boks sporcusu Zafer Yasin Avcılar, 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'nun kafasına seri yumruklar atmış, Mutlu darbelerin ardından hayatını kaybetmişti.
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