Yumrukladığı çocuğu yere fırlatmıştı! Bakanlık davaya müdahil oluyor
İstanbul Tuzla'da bir saldırgan 7 yaşındaki çocuğa önce yumruk attı ardından yüksek bir yerden aşağıya fırlattı. Gözaltına alınan saldırgan kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacağını, saldırıya ilişkin davaya da müdahil olacağını açıkladı.
Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Çocuk
- Tuzla
- Dava