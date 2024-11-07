Yumrukladığı çocuğu yere fırlatmıştı! Bakanlık davaya müdahil oluyor

İstanbul Tuzla'da bir saldırgan 7 yaşındaki çocuğa önce yumruk attı ardından yüksek bir yerden aşağıya fırlattı. Gözaltına alınan saldırgan kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacağını, saldırıya ilişkin davaya da müdahil olacağını açıkladı.

Yumrukladığı çocuğu yere fırlatmıştı! Bakanlık davaya müdahil oluyor

ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki , "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

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