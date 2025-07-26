Yumurta firmasına kayyum atandı

FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan HAKMAR ve BAKTAT isimli firmalara bağlı olarak faaliyet gösteren Afyonkarahisar’daki bir şirkete daha kayyum atandı.

Yumurta firmasına kayyum atandı

genelinde düzenlenen operasyonlarda, ’ye finans sağladığı iddiasıyla bu şirketlerin sahibi Zeki Doruk’un mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı.

Kayyum atanan firmalardan birinin de ’da üretimi yapan YUMTAT olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar Merkez Burhaniye köyünde 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren YUMTAT’ın günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesi bulunuyor. Şirketin sahibi, Afyonkarahisarlı iş adamı Haydar Kaya olarak biliniyor. YUMTAT’ın, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde yer aldığı ortaya çıktı.

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