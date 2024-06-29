Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

'nın Seyhan ilçesi Kayışlı Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde kuluçka makinesine bırakılan yumurtalar 22 gün sonra çatladı.

Yumurtalardan çıkan civcivlerden birinde farklılık gözlemleyen çiftliğin müdürü Semra Ölmez, yavruyu kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu gördü.

Semra Ölmez, gazetecilere, kümeste bir civcivin dikkatini çektiğini belirterek, "Şaşırdım, hayvan yürüyemiyor zannettim. Sonra elime alınca 4 ayağının olduğunu fark ettim. 10 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yaşadığı sürece bunu ayrı tutacağım, diğerleriyle göndermeyeceğim." diye konuştu.

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