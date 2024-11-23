Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına yeşil ışık

Yunan Denizcilik ve Adalar Bakanı Christos Stylianides, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul'da yaptığı toplantı sonrası, gelecek yıl için kapı vizesi uygulamasına yeşil ışık yaktı.



Stylianides, ortaklığın devam etmesini istedikleri üç alan olduğunu dile getirip "Bunlardan ilki denizcilik ikincisi ise Türkiye'ye Yunan adalarında verilen kapıda vizesi." dedi.



Bu yıl deneme amaçlıyla olsa da çok kısa sürede hayata geçirilen kapıda vize uygulamasıyla 100 bin kişiye kapıda vize verildiğini hatırlatan Stylianides, "Ayrıca cruise ve yat turizmi konusunda her iki ülkenin sahil şeridini kalkındırmak için çok büyük fırsatlar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

SAVAŞLAR ELE ALINDI



Uraloğlu ise toplantıda Filistin ve Ukrayna savaşlarının iki ülkeye etkilerinin de ele alındığını açıkladı.



İki bakan bir sonraki buluşmanın Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşeceğini açıkladı.