Yunan askerlerinin hakaretine tepki: TSK'dan böyle davranışlar göremezsiniz

MSB kaynakları, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde, Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla bakanlar seviyesinde bir toplantı düzenlendiğini hatırlattı.



Kaynaklar, söz konusu toplantıda katılımcı 5 ülkenin, başta DAEŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kaldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletlerle varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Türkiye, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir.”



YUNAN ASKERLERİNİN TEPKİ ÇEKEN "TÜRKİYE" SLOGANLARI



Bakanlık kaynakları, Yunanistan ordusuna ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:



"Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz."



TÜRKİYE F-35'E DÖNECEK Mİ?



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında, CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun da gündeme gelmesinin ardından yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları aktardı:



"Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da dışişleri bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz."



TAHIL KORİDORU



Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru'nun yeniden başlatılmasına ilişkin çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız." yanıtını kullandı.