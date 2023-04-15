Yunan Bakan'dan Gökçeada'da Türkiye mesajı

"İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM İSTEMİYORUZ"

Bakan Dendias, "İki ülke arasında gerilim ve tansiyon istemiyoruz. Bu ikili ilişkilerin iyilik boyutunda sürmesini istiyoruz ve diliyoruz. Bu durum Patrikhane için de öyle. Biz daha güzel adımlar atılmasını istiyoruz." dedi.



Patrik Bartholomeos, iki ülke arasındaki olumlu gelişmelerden mutluluk duyduklarını dile getirerek, bunun devamını temenni etti.



Dendias ile Bartholomeos, ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

