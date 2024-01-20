Yunan botu kaçak göçmenleri batırmaya çalıştı: Türk Sahil Güvenlik yetişti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki yaklaşık 30 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunan botu kaçak göçmenleri batırmaya çalıştı: Türk Sahil Güvenlik yetişti

Olay dün saat 21.00 sıralarında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında meydana geldi.

Balıkçı Veli Koyuncu, teknesiyle avlanmaya çıktığı Ege Denizi’nde Yunan Sahil Güvenlik botunun içinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botu batırmaya çalıştığını gördü. Lastik botun çevresinde Yunan botu tur atarken, batma tehlikesi yaşayan kaçak göçmenler ise büyük korku yaşadı.

Balıkçı Veli Koyuncu, Yunan botunu görüntüleyip bölgede beklemeye başladı. Türk balıkçıları gören Yunan botu batırma girişimini durdurup, bekleyişe geçti.

Yunan botu kaçak göçmenleri batırmaya çalıştı: Türk Sahil Güvenlik yetişti - 1

Türk balıkçıların haber vermesiyle bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Lastik botta bulunan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarıldı.

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