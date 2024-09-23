Yunan botun karasuları ihlali: Bakan Yerlikaya, Yunan Denizcilik Bakanı ile görüştü

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, geçen hafta bir Yunan sahil güvenlik botunun Bodrum açıklarında Türk karasularını ihlali konusu ele alındı.



Bakan Yerlikaya, Yunan bakana Türk karasularının ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı iletti.

İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edile-meyeceğini vurguladı.

Christos Stylianides ise iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verdiklerini söyledi.

Yaşanan olayın siyasi bir yönün bulunmadığını belirtirken, yaşanan ihlallerin tekranlan-mayacağını ve konuyla ilgili hemen inceleme başlatıldığını belirtti. Gelişmelerle ilgili Türk makamlarına da bilgi verileceğini ifade etti.