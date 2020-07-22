Yunan botundan Türk balıkçılara taciz

Aydın'da pazar günü denize açılan balıkçılar, uluslararası suda Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından taciz edildi.

NTV Haber - DHA 22.07.2020 - 15:46 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 16:00

Yunan botundan Türk balıkçılara taciz

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Aydın Didim açıklarında geçtiğimiz pazar günü denize açılan Türk balıkçılar uluslararası suda avlanmak için ağ attı.

Bölgede bulunan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk balıkçılara silah çekip bölgeyi terk etmelerini istedi.

Balıkçılar uluslararası sularda olduklarını anlatmaya çalıştı.

Ancak Yunan askerleri botu engelleyerek taciz etmeye başladı. Türk balıkçılar daha sonra bölgeden geri dönmek zorunda kaldı.

Olayın Türkiye'nin Meis ve Rodos arasındaki bölge için "Navtex" yani ''denizcilik uyarısı'' yayınlamasından önce gerçekleştiği belirtildi.

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