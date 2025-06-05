Yunan Genelkurmay Başkanı'na MSB'den yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi.



Son bir hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu.



Tel Rıfat bölgesinde 146, Menbic bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tünel imha edildi.

YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI’NIN FENER RUM KİLİSESİ PATRİĞİNE VERDİĞİ HARİTA



27 Mayıs Salı günü 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı nedeniyle İstanbul’a gelen Hupis, Fener Rum Kilisesi’ni de ziyaret etti.



Burada Bartholomeos’la görüşen Hupis, İstanbul’un eski Helen coğrafyasında yer aldığı bir Trakya haritası hediye etti.



Bakanlık kaynakları konuya ilişkin şunları söyledi:



“Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz.”



UKRAYNA’NIN RUSYA’YA YÖNELİK DRONE SALDIRISI



Bakanlık kaynakları, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği drone saldırısı sonrasında Türkiye’nin de drone saldırılarına yönelik hazırlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

“Sürekli değişen muharebe sahasında ülkeler teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir.”



TÜRKİYE’NİN SOMALİ’YE HELİKOPTER VERDİĞİNE DAİR HABERLER

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Somali’ye Atak ve Genel Maksat Helikopteri teslim ettiğine dair haberlerle ilgili olarak "İki ülke arasında yürürlükteki Anlaşmalar kapsamında Somali Federal Cumhuriyeti’nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürdürülmektedir." dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Bu kapsamda; özellikle ortak ekonomik faaliyetlere yönelik gerçekleşebilecek terörist faaliyetleri önlemek ve bu maksatla bölgede bulunan birlik ve unsurlarımızın öz güvenliğini sağlamak maksadıyla aldığımız standart tedbirlerdir.”