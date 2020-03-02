Yunan güçlerinin açtığı ateşte bir mülteci hayatını kaybetti (Edirne sınırında son durum)

Avrupa'ya gidebilmek için 4 gündür sınır kapısında bekleyen mültecilere Yunan güvenlik güçleri orantısız güç kullanıyor.



İpsala'da sığınmacıların üzerine ateş açıldı. Suriye'nin Halep şehrinden geldiği öğrenilen Ahmed Ebu Imad hayatını kaybetti.

Yunan güvenlik güçleri, özellikle gaz ve ses bombalarıyla sınırı geçmek isteyenlere sert müdahale etmesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği de sınıra giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından dernek tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yıllardır üzerine düşenden fazlasını yaptığına dikkat çekilerek Avrupalı devletlerin sığınmacılarla ilgili verdikleri sözleri tutumadığı da belirtildi.

Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği ayrıca, bundan sonraki süreçte Avrupalı devletlerin kapılarını açarak bu sorunu paylaşmaları gerektiği de vurgulandı.

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