Yunan işgalinin izleri hala Ertuğrulgazi Türbesi'nde duruyor

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabrinin yanı sıra Osman Gazi'nin naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten kabrinin yer aldığı türbeden ziyaretçi eksik olmuyor.

Bilecik Valiliği ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Mayıs 2017'den itibaren Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 14 uzman erbaşın alp kıyafetiyle saygı nöbeti tuttuğu türbeye yurt dışından en çok Pakistanlılar ilgi gösteriyor.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin birçok ülkede yayınlanması türbeye ilgiyi arttırırken, ziyaretçiler arasında Hindistan, Malezya, Endonezya, Afrika, Orta Asya Türk devletleri, Azerbaycan, Kuveyt, Dubai gibi ülkelerden gelenler de yer alıyor.



Türbedeki kurşun izlerinden bahseden görevli Belgin Özkan, "Yunan işgalinde Bilecik ve Söğüt olarak işgal sırasında en çok darp edilen yerlerden ilçelerimizden birisiydi. İşgal sırasında Söğüt yakılıp yıkılırken türbeye de zarar vermişler. Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan işgalinde atılan kurşun izleri hâlâ cam kepenklerinde burada ziyaret yerimizde gelecek nesillere aktarmak adına duruyor" dedi.