Yunan unsurlarının geri ittiği 47 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak saat 03.10 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından kurtarıldı.



Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.