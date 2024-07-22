Yunanistan 29 düzensiz göçmen ve 13 çocuğu ölüme itti

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içine bindirilen 13 çocuk ve 29 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi.

Yunanistan 29 düzensiz göçmen ve 13 çocuğu ölüme itti

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil güvenlik güçleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 2 can salı içerisindeki toplam 29 düzensiz göçmen beraberinde 13 çocuk kurtarıldı.

Yunanistan 29 düzensiz göçmen ve 13 çocuğu ölüme itti - 1

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Marmaris Kadırga Burnu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kayalar üzerinde 20 düzensiz göçmen bota alarak kurtardı.

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