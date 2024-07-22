Yunanistan 29 düzensiz göçmen ve 13 çocuğu ölüme itti

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil güvenlik güçleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

RODOS DİYE ISSIZ KOYA BIRAKTILAR



Marmaris Kadırga Burnu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti.



Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kayalar üzerinde 20 düzensiz göçmen bota alarak kurtardı.

