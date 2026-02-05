Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran; Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı için 11 Şubat'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı’nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara’da düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."

MSB'DEN YUNANİSTAN'A 12 MİL YANITI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ziyaret öncesi dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakanlıkta bugün düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Kara sularımızı 12 mile çıkarma hakkı vazgeçilmez." sözleri de gündemdeydi.

Bakanlık, Ankara'nın bu konudaki tavrına bir kez daha vurgu yaptı.

"TEK YANLI İDDİALAR ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.”