Yunanistan sınırında "kasten öldürme" şüphelisi yakalandı
Edirne’de "kasten öldürme" suçundan aranan D.K. Yunanistan’a kaçmak isterken jandarma ekiplerince sınır köyünde yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip yapılıyor.
Arama sonucu hakkında "kasten öldürme" suçundan aranma kaydı bulunan D.K.’yi yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isterken Uzunköprü ilçesine bağlı Çiftlikköy’de yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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