Yunanistan tepki göstermişti | MSB kaynakları: Meteor füzesi envantere girecek

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı, Yunanistan ile yaşanan tatbikat ve Meteor Füzesi tartışmaları ile terörle mücadele operasyonları toplantının ana gündem maddeleriydi.



Bakanlık kaynakları, Donald Trump’ın Gazze planına tepki gösterdi.



Gazzelilerin, kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönündeki girişimlerin akıl ve mantık dışı olduğunu ifade eden kaynaklar, “Ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır.” tepkisini gösterdi.

YUNANİSTAN'A METEOR FÜZESİ YANITI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin Fransa’dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan’ın Fransa’ya tepki göstermesine ilişkin şunları kaydetti:



“Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız.



Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız.



GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir.“

YUNANİSTAN’LA TATBİKAT GERİLİMİ



Bakanlık kaynakları, NATO’nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerin test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan’ın Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimleriyle ilgili şunları kaydetti:



“Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO’da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO’nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir.



Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan’da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Son olarak bu tatbikatta bazı hususları Tatbikat Planlama Dokümanına sokmaya çalıştılar.



Bu minvalde, Tatbikat Planlama Dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir.



Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı’ndan çekildiği, Romanya’nın Milli Dacia Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO’ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir.”

“SURİYE’YE ATEŞE ATANACAK”



Bakanlık kaynakları, Suriye’de yeni yönetimin Afrin’de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) devraldığına ilişkin haberlerle ilgili ise şu değerlendirmeleri yaptı:



“Suriye’deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz.



Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye’den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye’deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır.



Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye’nin kuzey doğusu olmak üzere Suriye’nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK’nın Suriye’deki mevcudiyeti devam etmektedir.



Suriye’deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir.



Ayrıca Suriye’ye Askerî Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda Ataşemizi görevlendirerek Suriye’ye göndereceğiz.”

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Basın toplantısında terörle mücadele operasyonlarındaki son duruma ilişkin bilgi de verildi.



Buna göre, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hale getirildi.



Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 134’ü Irak’ın, 243’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 377 oldu.