Yunanistan'a açılan Türk iş insanı kayıp: Teknesi parçalanmış halde bulundu

Yalova'da iş insanı Halit Yukay, Yunanistan'a gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay’a ulaşamayan ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı.



YALOVA’DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan, Halit Yukay’ın Yalova'dan Yunanistan’a hareket ettiği anlar ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı.