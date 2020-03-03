Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bini aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469'' dedi.

Anadolu Ajansı 03.03.2020 - 09:36 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 09:54

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" bilgisini paylaştı.

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