Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 138 bini aştı

ntv.com.tr 05.03.2020 - 10:44 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 10:59
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İçişleri Bakanlığı'ndan Avrupa yolundaki mültecilere ilişkin yapılan açıklama, göçmenlerin deniz yoluyla Ege üzerinden başka bir ülkeye geçişine izin verilmediği duyuruldu.
Açıklamada 138 bin 647 göçmenin Edirne’den Yunanistan’a geçiş yaptığı belirtildi.
''127 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''
Bakanlık tarafından terörle mücadeleye ilişkin de açıklama yapıldı.
Açıklamada ''Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine yardım eden 3 bin 208 kişi gözaltına alındı'' denildi.
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